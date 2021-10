Organisaasje Sinteklaasyntocht Ljouwert lûkt him werom: feiligens ûnder druk

Yn in parseberjocht seit foarsitter Cees Anceaux dat Pyt in grize kleur krije soe. Dat wie net nei it sin fan Kick Out Zwarte Piet (KOZP): sy woenen in roetfeechpyt. KOZP woe dêrom demonstrearje by de yntocht.

Feiligens ûnder druk

De organisaasje tocht dat de demonstraasje, yn kombinaasje mei in tsjindemonstraasje, derfoar soargje soe dat de feiligens ûnder druk te stean komt. It SSIL hat him dêrom weromlutsen en draacht de organisaasje no oer oan oare minsken.