Koart pleit oer coronapas op NK skaken

Neffens de skakers is de coronapas net nedich, omdat der ek oare coronamaatregels jilde by it NK. Se fine de pas en it alle dagen testen in ynbreuk op de privacy. Boppedat liedt it har ôf fan it skaken, sizze se.

As de ekstra maatregels net skrast wurde, easkje de skakers dat it NK op in oar plak hâlden wurdt. It NK begjint freed. It is noch net dúdlik wannear't it koart pleit tsjinnet.