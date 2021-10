Fiadukt by Snits krijt namme fan omkommen militêr Aldert Poortema

Yn Drylts, it wenplak fan de Poortema's, wienen der gjin brêgen of fiadukten sûnder namme. It fiadukt mei de ovatonde tusken de twa houten brêgen yn Snits wie noch wol frij. "Dat is in moaie en in hiele grutte, dus dat komt myn soan wol ten goede."

"Hy is in held wurden"

Neffens heit hie Aldert it moai fûn dat syn namme op it fiadukt komt. "Hy hie eartiids in boekje. Doe't er fjouwer wie, hie hy dêr op skoalle yn skreaun dat hy in held wurde soe. No, dat is hy wurden", seit heit emosjoneel.

Kommende nacht wurdt de namme fan Aldert Poortema nei alle gedachten op it fiadukt oanbrocht.