Alex Bangura: "Ik droom ervan om ooit bij Chelsea te spelen"

Fan linksbûten nei linksback

Bangura spile yn de jeugd by Feyenoord as linksbûten, mar hat úteinlik sels de kar makke om foar de posysje fan linkerferdigener te gean.

"Ik was in de jeugd geen speler die een individuele actie in huis had. Ik heb geen "schaartje", maar moest het vooral hebben van mijn snelheid. Op een gegeven moment speelde ik niet meer en moest ik Feyenoord verlaten. Dat was echt een shock. Ik voel me een echte Rotterdammer. Ik woon op vijf minuten van de Kuip.