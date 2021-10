Ryk past fergoedings oan, teste foar tagong Dokkum no al wer ticht

It systeem fan fergoedingen is okkerdeis feroare. Testbedriuwen krije net mear jild op grûn fan de testkapasiteit, mar foar elke test dy't ôfnaam is.

De gemeente Noardeast-Fryslân ûnderhannelet no mei oare partijen om sa gau as mooglik wer in lokaasje te krijen dêr't minsken in coronatest dwaan litte kinne. Dat moat as se net yninte binne en bûten de doar ite of nei it teater wolle.