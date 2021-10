EOD yn aksje nei ûntploffing op De Lemmer, twadde eksplosyf ûnskealik makke

Op De Lemmer hat moandeitemoarn in ûntploffing west yn de Gerben Bootsmastrjitte. It is noch net bekend wat dêr de oarsaak fan is. Nei de ûntploffing waard in twadde eksplosyf fûn. Dat projektyl is troch de EOD feilichsteld en yn Aldehâske ta ûntploffing brocht.