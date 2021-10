Ferkeaptentoanstelling mei wurk fan Jentsje Popma smyt 75.000 euro op

Foar Nijkleaster is goed 2 miljoen nedich, mar al mei al hat Popma dêr tusken de twa en trije ton oan bydroegen mei eardere ferkeaptentoanstellingen. "We maken een diepe buiging voor hem. In het klooster komt uiteraard ook een Popma-hoekje en we hebben een aantal bijzondere werken bewaard die we als herinnering gaan ophangen. We zijn hem enorm dankbaar voor zijn genereuze gebaar."

Op it hiem fan in monumintale pleats yn 'e greiden tusken Jorwert, Hilaard, Jellum-Bears en Weidum wurdt it nije kleaster ûntwikkele.