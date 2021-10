Rjochtbanktolken fiere aksje yn Ljouwert foar hegere fergoeding

Sûnt de jierren '80 is it taryf dat rjochtbanktolken útbetelle krije, net mear ferhege. Dêrom kamen tolken út it hiele lân moandei nei Ljouwert om aksje te fieren. Se diene dat op de treppen fan it gerjochtshôf.

Op in stuit kamen der meiwurkers fan Bureau Handhaving dy't seine dat de demonstranten fan de treppen ôf komme moasten om achter de stekken stean te gean. Net terjochte, neffens in tolk Arabysk út de Stellingwerven. Se hiene tastimming frege om op it bordes stean te meien.

Letter ferpleatsten de demonstranten harren nei it binnenplak fan de rjochtbank, ek oan it Saailân yn it sintrum fan Ljouwert.