Lanlike kampanje om anonym messen yn te leverjen

De gemeente Smellingerlân wurket mei in ynleverbus dy't op ferskate plakken komt te stean.

Wykagint Wietze van der Meer leit út hoe't it wurket. "It giet om slach-, stjit- en stekwapens dy't se yn in kontener ynleverje kinne. Doel is om safolle mooglik wapens by de minsken wei te heljen, sadat der minder wapens yn omloop binne en hooplik ek minder geweld."

Fjoerwapens wolle se net yn de kontener ha. "As minsken fjoerwapens hawwe, moatte se de plysje belje. Dan komme we by minsken del om ûndersyk nei it wapen te dwaan."

Hy hopet dat de aksje in sukses wurdt.