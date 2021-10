Slachtoffer deadlik ûngelok by Snits is ynwenner fan Boalsert

In frou fan 71 jier dy't by him yn de auto siet, is mei swiere ferwûnings oerbrocht nei it sikehûs. Sy komt út Den Dolder yn de provinsje Utrecht.

De auto dêr't de twa yn sieten, kaam by in rotonde op de N354 yn botsing mei in oare auto. De minsken yn dy auto rekken ek ferwûne. De man fan 58 en in frou fan 57 jier út Dútslân binne ek nei it sikehûs rekke. De plysje hat de saak yn ûndersyk.