De toan fan Henk van der Veer: "E-bike"

Earst mar wear un fers dat ik tòt myn eigen skreven poëtise klassikers reken:

IJslolly

as kyndes

gingen wij noait

op fakaansy

mar op frije dagen

sette oans fader

mij op'e pakjedrager

-met un kussentsje!-

fan syn Phoenix de

Sterke vogel

su fytsten wij dan

de Sneekermeer om

onderwech

un ijslolly

likke om ut leven

want as der

op ut houtene stòkje

POSTMA ston

konst nòch eentsje krije

gratis en fergees

wat foëldest dy

dan freeslek ryk

Je súden dus sêge kanne dat ik goeie herinnerings hew an myn earste fytservarings, mar ut kan ok weze dat ut mij allienech om de ijsko fan Postma ging.

Feul traumatiser fon ik de fyts dy't ik kreech met houten blokken om de pedalen, feul babybomers salle sich dat nòch heuge. Gyn gesicht gewoan, su'n groate fyts bij un klein blòkkejonkje.

Later kreech ik ok niks met fytsen, evech en altyd had ik teugenwyn. Ok toen ik in de deurwaaidòrpen Hommerts-Jutryp woande en regelmatech un ritsje naar myn geboartestad Sneek make moest. De wyn draaide altyd in myn nadeel. Harrekrasje. En ut begrip sadelpine weet ik útervaring. Sefs an de fyts in de spòrtskoal hew ik un grúweleke hekel. Miskyn het ut ok te maken met de onderfining dat ik us un kear bij ut sadel delgleden bin en op de stang fan myn hearefyts. Folkomen onsinnech un fyts met un stang. Louter ellende.

Mar wònder boven wònder bin ik sinds oulopen somer fan myn fytsfoby ferlost, sterkernòch ik hew de oulopen weken mear fytst as in al dy foarafgaande jaren. Nou ja fytse, ik hew ut over myn ervarings met de E-bike. In één woard geweldech. Je hoeve amper te trappen en fliëge binnen no-time ergens naar toe. Ut grize haar waait mij dan om'e kòp en ik foël mij su frij as Phoenix de al earder noemde Sterke vogel!

Un haanfol argumenten wêrom't ik de e-bike de hemel in pries. Met un e-bike hewwe je noait mear last fan teugenwyn. Un e-bike is effisjent, je bespare tiid. Un e-bike is beter foar ut miljeu, ik stap minder faak in'e auto. De anskaf fan un e-bike mach dan pittech weze, úteindelek bespaar ik ut wear op myn benzinekosten. Ik mut ok op un e-bike nòch altyd bewege en bewege is gesond.

Dat ik seuven jaar leden nòch us un kollum skreef dat ut anskaffen fan un e-bike nyt in mij opkomme sú, dat staat swart op wit. Mar fandaach nim ik oustaan fan dy kollum. Krekt su't ik al skreef: niks su feranderelek as un mins.

Earlek is earlek, ut sal ok met myn leeftyd te maken hewwe, ik geef ut toe. En ouwere kearels binne bêst un bitsje ijdel, want at ik ferplicht wurdt om su'n núver helmke te dragen dan weet ik nyt òf ik wel e-biken bliëf. Want boven alles: At je haar mar goëd sit!"