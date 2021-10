Anoeska de Vries: "Dupearden fan de taslagge-affêre binne wanhopich"

Ferline wike hie se sels ek wer in foarbyld fan in flater sa't dy by de belestingtsjinst makke wurdt. Yn in beskikking fan de belestingtsjinst wie har grutste skuld net meinaam. Dat wie ien fan mear as tsientûzen euro fanwegen de berneopfang-taslach. It bliek letter om in misferstân te gean, dêr't steatssiktaris Van Huffelen fia Twitter sels persoanlik ekskús foar makke.

It sil, sa stelde se, ek meinaam wurde yn it fierder ferbetterjen fan de kommunikaasje mei de dupearden. Yn it Omrop-radioprogramma Buro de Vries wurdt fia Anoeska de finger oan de pols holden by de ôfhanneling fan dizze kwestje.

Dêrby kaam ek oan it ljocht dat Fryske gemeenten hiel ferskillend omgean mei de oanpak fan dupearden. Buro de Vries komt dêr yn it programma fan takom snein op werom.