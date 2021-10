Farwegen yn Noardeast-Fryslân moatte better berikber wurde

De slûs kin no net iepen en dêrtroch binne in soad doarpen min te berikken. Dit wykein hie de wurkgroep yn Dokkum in grutte aksje opset mei tal fan boatsjes op it wetter.

"De farrûte stiet yn ferbining mei it wetter fan Holwert oan see oant Brantgum en Ternaard. We ha kontakt opnaam mei al dy doarpen en we hoopje net dat we noch jierren wachtsje moatte oant de slûs klear is", seit Douwe Streekstra fan de wurkgroep Skip yn ús Fearten.

Wethâlder Jelle Boerema is posityf oer it plan. "Als gemeente hebben we een masterplan gemaakt voor alle opvaarten en het helpt dat de mienskip zo betrokken is bij het bevaarbaar maken van die opvaarten. Dat doen we samen en niet alles kan in één keer", seit de wethâlder. Neffens him jout it in ympuls oan de leefberheid fan de doarpen. "De vaarrecreatie heeft de afgelopen twee jaar een enorme impuls gekregen."

De gemeente sil ynkoarten mei de inisjatyfnimmers prate en sjen wat mooglik is.