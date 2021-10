Iepenbiere ferhoaren oer sosjaal wurkbedriuw Empatec fan start; wat hâldt it yn?

Wat is in riedsenkête?

Je kinne it ferlykje mei in parlemintêre enkête lykas bekend fan de lanlike polityk. De enkête kin ynsteld wurde mei in mearderheid yn de ried en kin brûkt wurde as der ûndersyk dien wurde moat nei it funksjonearjen fan it gemeentebestjoer.

Der wurdt in kommisje gearstald út leden fan de ried en dy docht in dokuminte-ûndersyk en heart minsken dy't der in rol yn spile ha. Dan wurdt der in ûndersyksrapport opsteld en presintearre oan de gemeenteried.

Wêrom is dit no nedich?

Yn koarte tiid moast der al trije kear ekstra jild nei it sosjaal wurkbedriuw Empatec. It bedriuw fersoarget yn in tal gemeenten de wurkfoarsjenning foar sa'n 1100 minsken mei in ôfstân ta de arbeidsmerk.

It sosjaal wurkbedriuw hie 2020 in tekoart fan fiif miljoen euro. Dat bedrach moast troch de seis gemeenten bypast wurde. Súdwest-Fryslân moast it measte betelje, omdat sy de measte minsken oan it wurk ha by Empatec.

Der binne noch in soad fragen hjiroer. De ried wol witte hoe't it komt dat it sosjaal wurkbedriuw yn sa'n koarte perioade finansjeel sa efterút rinne kin.

De kearn fan it ûndersyk is lessen te lûken foar de takomst. It moat ynsjoch jaan yn de relaasje mei de gemeente, de ôfspraken, ferantwurdlikheden en it proses.

Wa wurde dizze wike heard?

Fan moandei oant en mei freed wurde yn totaal tolve minsken heard. De enkêtekommisje hat amtners, âld-bestjoerders, âld-meiwurkers en âld-leden fan de Ried fan Kommissarissen fan Empatec foar dizze ferhoaren oproppen.

Wat bart nei de enkête?

Yn desimber komme de konklúzjes nei bûten fan it ûndersyk fan Súdwest-Fryslân. Mar it hoecht net perfoarst te betsjutten dat it de ein is foar de gearwurking tusken Empatec en de gemeente.

De ferhoaren binne live te folgjen op de webside fan de gemeente of yn de seal sels.