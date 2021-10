Mear wenningbrannen yn 2020, mar net yn Fryslân

Fansels is de kâns op brân wol grutter wurden trochdat wy sûnt de coronakrisis mear thús wurkje as foarhinne. "As je thús binne ha je it heechste risiko dat der wat barre kin", seit Brandsma. "Nim bygelyks it boartersguod fan de bern, oeral sit tsjinwurdich in akku yn."

Noch hieltyd begjinne wenningbrannen meastentiids troch koartsluting, smoke of flam yn de panne. Ek it tal húshâldlike apparaten nimt ta. Fersekerders sjogge de lêste jierren benammen in taname fan brannen troch elektroanyske apparaten en it opladen derfan.