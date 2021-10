Keatsers sykje de seal op: "Muorrekeatsen is kondisjoneel folle swierder"

"Dit is kondisjoneel folle swierder", seit Hans Wassenaar. "By it Fryske keatsen ferdielst de krêften folle mear. Hjir krijst elke sekonde in bal foar de noas."

De dagen sitte ek oars yn elkoar: by it muorrekeatsen binne wedstriden sa'n 20 minuten en is in toernoai nei 2,5 oere foarby. "En by it Fryske keatsen is in wedstriid in oare. Begjinst moarns om 11.00 oere en bist om 18.00 oere klear."

Hiel oars dus, mar Wassenaar is bliid dat er wer los kin. "Ik ha even trije wiken hielendal neat dien, lekker op fakânsje west. Dan is it lekker om no yn de seal te baljen."