Persoan omkaam by ferkearsûngelok op rotonde Snits, ek trije ferwûnen

It ûngelok mei twa auto's barde op de Lemmerweg (N354), by de rotonde mei de Sudergoweg. Ien auto stie nei it ûngelok midden op de rotonde.

De helpferliening is teplak en de plysje docht ûndersyk nei de tadracht fan it ûngelok. De dyk is op it stuit ticht, it ferkear wurdt omlaat.