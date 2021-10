Mishannele swan yn Ljouwert oerdroegen oan opfang

De jonge swan swom yn it park yn de wyk Camminghaburen. It bist is mar in pear moannen âld en ferstjitten troch de mem. Yn it park kaam de swan geregeld tichtby minsken en liet him aaie. Neffens meiwurkers fan de biste-ambulânse gie it benammen nachts mis. Jeugd yn it park mishannele de swan troch it bist te slaan, te skoppen en mei stiennen te bekûgeljen.

De swan rûn mank troch in ferwûning oan de poat. Dêrom waard besletten dat it net langer feilich wie om yn it park te bliuwen. Brânwachtminsken koenen de swan mei in skepnet fange.

Yn De Fûgelhelling wurdt de swan ûndersocht en yn in rêstiger gebiet útset as dat wer kin.