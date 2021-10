Famylje Ten Hoeve draacht de niersykte fan Johan mei elkoar

Syn mem skonk in nier yn 2007, no stiet syn heit yn de startblokken om in nier te jaan. Mar ek Johan syn broer en sus binne ree om in nier ôf te stean as dat yn de takomst nedich is.

Nefrotisch Syndroom

De earste sinjalen fan syn sykte krige Johan ten Hoeve al yn syn puberteit, mar op syn 18e luts er oan de bel, doe't er seach dat syn skonken focht fêsthâlden. De húsdokter stjoerde him gau troch nei it sikehûs. It die bliken dat hy it 'Nefrotisch Syndroom' hat: de filters fan de nieren funksjonearje net goed en soargje derfoar dat aaiwiten út it bloed yn de urine terjochte komme. "Myn nieren meitsje harsels stikken."