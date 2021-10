Flyers sette bekerkompetysje útein mei winst op Hijs Hokij

De Flyers wiene lang om let werom op it eigen iis, mar setten net al te geweldich útein. Se stiene nei de earste perioade mei 0-1 efter: Hijs Hokij hie optimaal gebrûk makke fan in powerplay.

Yn de twadde perioade lieten de Flyers efkes sjen dat se dat ek kinne. Oanfierder Trevor Hunt makke fia in powerplay wer lyk.

Mei in sterke Finske gearwurking waard der yn de tredde perioade 2-1 fan makke. Roope Nikkilä krige romte om oer links nei foaren te lûken. Hy krige de puck by Rike Pitkänen, dy't skoarde.

Lang bekertoernoai

De Beker fan Nederlân is noch lang net oer: de Flyers spylje nochris tsjin HIJS Hokij en treffe Zoetermeer en Geleen noch twa kear. Ein oktober binne de heale finales, yn jannewaris is de finale. Yn it seizoen 2019/20, de lêste kear dat de beker spile is, wûnen de Flyers.