Minne middei fuotballers: Harkema, ONS en Bûtenpost ferlieze

Bûtenpost tsjin RKAV Volendam gie yn de earste helte lykop. Beide ploegen krigen in pear kânsen, mar doelpunten foelen der foar it skoft net.

Bûtenpost ûnderút yn twadde helte

Nei it skoft kaam Bûtenpost op efterstân. Volendam wie al in pear kear driigjend west yn de twadde helte en yn de 59ste minút wie it raak: in ôfstânsskot fan Daan van Baarsen fleach yn it doel. Efkes letter waard it noch slimmer doe't Stan Veerman in flater yn de ferdigening fan Bûtenpost ôfstrafte: 0-2.

Krekt foar it ein fan de wedstriid waard it ek noch 0-3 troch Marco Speijk. Troch it ferlies stiet Bûtenpost no op it sânde plak yn de haadklasse.