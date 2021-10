Ljouwert krijt Joadsk monumint mei 544 nammen: in symboalysk grêf

It monumint is in inisjatyf fan ûnder oaren Auke Zeldenrust, dy't op it stuit mei it stik 'De Joodse Bruiloft' op de planken stiet. Yn it stik komme de nammen ek foar.

"We ha 544 stiennen mei de nammen derop. Oan de ein fan it stik wurde alle nammen neamd. Dat is belangryk. De measte Joaden ha net in grêf omdat se ombrocht binne yn kampen. Sa ha neibesteanden gjin plak om te betinken. Dit is in symboalysk grêf, in plak om te betinken", seit Auke Zeldenrust.