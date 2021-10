FIDEO: Ein oan diskoteek Quatrebras; Auke Veenstra sjocht werom

'Mister Quatrebras' wurdt Auke Veenstra fan Burgum wol neamd. Hy begûn as diskjockey, waard letter bedriuwslieder en hat sels noch in skoft foar de helte eigener west fan diskoteek Quatrebras. Goed 33 jier fan syn libben hat him yn Quatrebras ôfspile. De diskoteek is ferkocht en de nije eigener wol gjin hoareka/diskoteek mear hawwe. Der komt definityf in ein oan Quatrebras.