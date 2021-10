Omrop TIP: FryslânDOK: Ivgi&Greben 'Nice to meet you'

Schwung

Corona behearsket noch hieltyd de kulturele wrâld. Mar de acht dûnsers (seis fêste en twa stazjêrs) dêr't de nagelnije groep út gearstald is, kenne dy fysike barriêre net. Dat is in ferromming om te sjen.

De foarstelling Nice to meet you! is in yntinse moeting mei elkoar en mei it nije publyk. Johan Greben en Uri Ivgi stelle fêst dat it goreografysk proses noch noait mei safolle schwung trochrûn is. De dûnsers sprekke de taal fan Ivgi&Greben, mar heakje dêr harren eigen idioom en persoanlikheid oan ta. We komme neier yn 'e kunde mei twa dûnsers út it ensemble: Manon Adrianow, dy't opgroeide yn Snits en Christian Leveque út Frankryk.