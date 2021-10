Flyers komme nei oardel jier wer yn aksje op Thialf

Yn maart 2020 waard de 10e Nederlânske titel binnen sleept troch in swierbefochten oerwinning op Den Haag mei 4-2. Foar it earst yn fyftjin jier wie Thialf wer folslein útferkocht. Foarsitter Henk Hoekstra hopet dat it publyk no by de nije kompetysjestart it paad nei de iishockeyhal ek wer fine kin.

De foartekens lykje goed, want der binne no al mear seizoenskaarten ferkocht as yn it lêste jier foar corona.