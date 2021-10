Campingbaas oer Hegewarren: "Kinst gjin kant út, witst net wêr't it hinne giet"

De feangreidepolder Hegewarren by Aldegea moat oanpakt wurde. Nei jierren fan plannen meitsjen hat in team fan santjin belutsenen ôfrûne wike twa takomstplannen oabean oan provinsje, it Wetterskip en de gemeente Smellingerlân. Takom maitiid sil der in beslút naam wurde.

Fjouwer agraryske bedriuwen ferdwine út de polder. Jelke Wijmenga wie eigener fan in camping yn de Hegewarren. Troch de ûnwissens oer de takomst ferkocht er de camping dit jier. De plannen hinne en wer smieten him en syn húshâlding in soad stress op: "Do stiest der mei op, giest der mei op bêd, en yn de tuskentiid bist der ek noch mei dwaande."

Nije toplokaasje

Mei de plannen foar it opheegjen fan it wetterpeil yn it gebiet soe de grûn net mear geskikt wêze as camping. Dêrnjonken moasten de kampearplakken fuort. Yn guon plannen soe de farwei fan Grou nei Drachten troch it campingterrein komme. Wijmenga: "Dat wie in senario en dat is noch hieltyd in senario."