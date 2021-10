Johannes Kramer oer rapport Waadakademy: "Dit biedt in goede kâns"

Kramer wol de gaswinning net, mar hâldt dochs rekken mei it senario. "As it al trochgiet, dan moatte de minsken yn dy regio goed en rom kompensearre wurde. Bygelyks mei enerzjyfoarsjenning dy't duorsum is."

Krapte op de huzemerk

In oar probleem is de krapte op de huzemerk. Dat probleem spilet ek yn Kramer syn gemeente. "By ús yn Noardeast-Fryslân wurde net in soad huzen mear ferkocht, om't der gewoan te min oanbod is. Oan de oare kant binne der in soad jonge minsken dy't in hûs besette wolle."

Dat lêste is neffens him de grutte skaadkant fan it probleem: "Minsken dy't yn har eigen doarp in moai húske besette wolle, fiskje efter it net om't der minsken oerhinne biede, en dat is skande."

Effekt bedriuwen

It effekt bliuwt net beheind ta de ynwenners, bedriuwen yn de regio hawwe yndirekt ek lêst fan de krapte, seit Kramer. "Wy hearre ek fan wurkjouwers dy't ferlet hawwe fan heech kwalifisearre personiel, mar dy kinne by ús gjin wenning besette. It is al dreech om personiel te krijen, en dan helpt dit net."