Freonen oer ferstoarne Andries: "It fielt krekt as kin er hjir sa wer binnenrinne"

"Je moatte wol troch, want je wurk hâldt ek gjin skoft. Mar it is allegear net maklik." Net yn te tinken, sa fielt it foar de neisten by it ferhaal, dat yn de nacht fan 15 op 16 septimber begûn. It stopteken fan de plysje by Quatrebras waard troch de 28-jierrige Andries Booi negearre, dêrnei naaide er út. Uteinlik kaam de auto fan Andries ta stilstân yn in greide by de Fjouwer Roeden yn syn wenplak Boelensloane.

Mear as 20 kilometer

Anna fertelt oer wat se wit fan de achterfolging. "Hy waard by Quatrebras al oanhâlden, mar doe is er útnaaid." Henri hat wol in idee wêrom't Andries fuortride woe. "Doordat hij geen rijbewijs had, die was hij kwijtgeraakt na een snelheidsovertreding. Dat was de reden dat hij vluchtte denk ik." It rydbewiis wie op it momint dat Andries achter it stjoer siet tydlik net brûkber. It Iepenbier Ministearje koe oer de saak noch neat kwyt, om't it ûndersyk fan de Ryksresjerzje noch geande is.