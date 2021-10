Topjier foar pontsjes fan Suwâld en Wyns

Hoewol't de pont fan Wyns gjin rekôr helle, stiet de teller dêr op dit momint op 17.000 besikers. Yn Tytsjerksteradiel farre trije pontsjes foar fytsers en kuierders. De pontsjes yn Suwâld en Wyns wurde troch frijwilligers betsjinne.

66.000 minsken mei pont fan Earnewâld

"Dizze pontsjes meitsje diel út fan de rekreative fytspaden yn ús regio", seit wethâlder Gelbrig Hoekstra. "Mar it binne benammen de frijwilligers dy't fan de fytsrûte in bysûndere ûnderfining meitsje. It hiele seizoen sette hja mei entûsjasme de fytsers oer nei de oare kant."

Yn Earnewâld is it rekôr fan 2018 ek ferbrutsen troch it lokale pontsje. De teller stiet dêr op rom 66.000 minsken.