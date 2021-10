Freonen wint Gouden Gurbe foar bêste iepenloftspul: "De priis is fan ús allegear" 

It wie net de iennichste priis foar it Jorwerter iepenloftspul. Neffens de sjuery sette Skelte Anema yn #Freonen de bêste haadrol del. Sa waard hy troch de sjuery (Cilla Geurtsen, Brecht Wassenaar, Jelle Wesselius) 'genuanceerd en geloofwaardig' neamd. Anema liet in 'breed palet aan emoties zien, kwetsbaar en hard'.

Bêst wol grutsk

Skelte Anema: "Dat is in hiele eare, der wienen safolle iepenloftspullen en dan fine se my de bêste. Dêr bin ik bêst wol grutsk op, mar de priis winst net allinne. De oaren ha it ek fantastysk dien en troch har spyljen kin ik myn ding dwaan. Dus de priis is fan ús allegear."

Hy spile de rol fan Frans Engels, in boaze wite man. "As boer is er 'recht voor zijn raap', mar hy nimt it letter wol op foar syn freon dy't homo blykt te wêzen."

Nei de drege coronatiid wie it hearlik om wer te spyljen. "De minsken wienen deroan ta om in stik te sjen dat net te dreech wie en dat se lekker laitsje koenen."