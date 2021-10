Freonen wint Gouden Gurbe foar bêste iepenloftspul

It wie net de iennichste priis foar it Jorwerter iepenloftspul. Neffens de sjuery sette Skelte Anema yn #Freonen de bêste haadrol del. Sa waard hy 'genuanceerd en geloofwaardig' neamd. Anema liet in 'breed palet aan emoties zien, kwetsbaar en hard'.

It iepenloftspul Maistiid fan Ryptsjerk wûn de Gouden Gurbe foar foarmjouwing. Mayte Veenstra, dy't spile yn Fan bûten út, krige foar har 'spelplezier en onbevangenheid' as ingel de Gouden Gurbe foar bêste byrol.

Spesjale Gurbes

Der waard freedtejûn ek in spesjale Gurbe útrikt oan de organisaasje fan it berne-iepenloftspul. De sjuery wurdearret de ynset om dochs in produksje foar bern te meitsjen. Dêrom wie der in ekstra Gurbe foar fleksibiliteit yn coronatiid foar harren.

De publykspriis, dy't útrikt waard troch deputearre Sietske Poepjes, gie nei Lek út Goaiïngahuzen.