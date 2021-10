'Gaspriiskompensaasje net genôch foar lege ynkommens'

De oplossing is net samar foar hannen, wit ek Elly Wijnia. Se hâldt har hert fêst foar de kommende wintermoannen. "Ik verwacht echt dat veel mensen die nu niet naar de voedselbank hoeven daar straks wel op zijn aangewezen."

Isolaasje

De minsken dy't al genôch jild ha ynvestearje op it stuit bot yn bettere isolaasje fan de hûzen. Isolaasjebedriuwen kinne it wurk kwealik oan. It bedriuw Koston Noord BV fan Sweins sjocht in stiging fan 20 persint yn it tal oarders. Dirk Jan Brouwer: "Je kinne echt fernimme dat sûnt it yn de polityk giet oer de hege gasprizen, wy it ekstra drok ha."

Minsken wolle no sa gau as mooglik isolearje om te besparjen op de rekken." It giet dan meastentiids om isolaasje fan de muorren mei pypskombaltsjes. Mar ek de isolaasje fan dakken bart no in soad. "It is ien dei wurk dy't je, ôfhinklik fan it waar, yn trije oant fiif jier weromfertsjinje. It kin maklik út."