Slachtoffer Boelensloane hie op momint fan efterfolging gjin rydbewiis

Freon Henri Hut is ien fan de lêste minsken dy't syn maat Andries Booi noch yn libben sjoen hat. "Zijn moeder had hem nog geappt, van 'komst hast thús?'" De beide maten wiene jûns noch yn by inoar. "Ik was hier rond kwart over elf 's avonds weg. Toen zei Andries nog, 'moet ik wat voor je doen morgen?'. Hooguit als ik een klapband krijg, zei ik toen."

Henri's freondinne Anna Kamminga, ek in goeie freon fan Andries, fertelt oer de efterfolging: "Hy waard by Quatrebras al oanhâlden, mar doe is der útnaaid." Henri follet oan dat hy tinkt te witten wêrom Andries der fantusken gie. "Doordat hij geen rijbewijs had, die was hij al een keer kwijtgeraakt door een snelheidsovertreding. Dat was de reden dat hij 'útnaaide' denk ik."