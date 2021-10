Brêge Koatstertille ticht foar swier ferkear: "Hartstikkene ferfelend"

It bedriuw krige woansdei te hearren dat de brêge fan 11 oktober ôf net mear brûkt wurde mei. "Dat wy op sa'n koarte termyn konfrontearre wurde mei it ôfsluten foar swier ferkear, dat is in hiel grut probleem. Dat hat in grutte impact op ús organisaasje."

Begryp foar it beslút

It betsjut foar it bedriuw dat der in oare rûte socht wurde moat, en in langere rûte liedt ta ekstra kosten. Nettsjinsteande dat begrypt Comello it beslút wol. "Ik begryp it beslút en ik respektearje it ek. Allinnich de tiid tusken de melding en de ymplemintaasje fan de maatregel is wol hiel ûngelokkich."

Al it oare ferkear mei de brêge noch wol gewoan brûke en ek foar skippen jilde gjin beheiningen. It is noch net dúdlik hoe lang oft de maatregel foar it swierdere ferkear duorje sil.