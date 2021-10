It ferhaal achter: "De dirigint stiet yn de G-spot fan it orkest"

Nei oanlieding fan trije konserten dy't syn band WIEBE mei it Nieuwlicht projectorkest yn juny jaan soe, siet de muzikant yn dy útstjoering. Dêrby waard har muzyk ûnder lieding fan dirigint Tjeerd Barkmeijer kombinearre mei British Light Music.

Wiebe Kaspers fertelt: "Ik siet tegearre mei de dirigint op it moaiste plakje fan it orkest. Wêr is dat plak? Neist de dirigint? Do sitst dan gewoan yn in waarm bad fan klank. Dat is yntym en gefoelich, dêr sitst middenyn. En dat is dus eins de G-spot fan it orkest, sis mar!"

Klankkleuren

"Wat ik sa moai fyn oan it spyljen mei in orkest, is datst hiel moaie klankkleuren krijst by dyn muzyk. Dat is bysûnder, en dan sitst ek noch op it aldermoaiste plakje, mei al dy strikers om dy hinne."

Wiebe leit út wêrom't harren muzyk sa goed útpakt mei klassyk. "Yn alternative popmuzyk, sa't we dy meitsje, sit oer it generaal wat mear 'gelaagdheid', dat giet wat fierder as trije akkoarden. Ik hâld in soad fan klassike ynfloeden en fyn it hearlik om mei orkesten te spyljen, omdat ús muzyk him der hiel goed foar lient. Al hielendal mei in goeie strikerseksje derby. Dan komme de nûmers ek mear ta har rjocht, it begjint derfan te libjen!"