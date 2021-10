De toan fan Joana Duarte: "De typyske Nederlanner"

As wy op 'e autoradio sa'n reklame hearre, raast myn man lilk: 'Ik bin hielendal gjin typyske Nederlanner, en ik wol ek hielendal gjin typyske Nederlanner wêze!' Sokke reklames jouwe my dan wer it boadskip dat de SNS bank my kenlik net as klant wol, want ik bin ommers bepaald gjin 'typyske Nederlanner'. Myn soan dy't efteryn sit fersuchtet dan: 'Dêr geane wy wer...'

Bart fan de SNS is krekt wat te grou, hat in burdsje, is noch gjin fjirtich, mar ferliest syn hier al en hat frou en bern. Hy is yndie net de iennige, lykas hysels al seit. Want wy hawwe ek noch Teun fan de Lidlreklame, en Bas fan de Jumbo; fergelykbere, net bot oantreklike manlju. En dan wie der fansels noch menear Van Dalen, de keale filiaalmanager fan de Albert Heijn.

Dan haw ik it noch net hân oer Eneco, dy't derfoar soargje wol dat alle Nederlanners muoiteleas meidwaan kinne mei 'Heel Nederland schakelt om'. Of oer it húsmerk 'g'woon', dat stelt: 'Nederland houdt van gewoon'. Neffens it reklameburo sels in tige goeie kampanje, omdat dy appellearje soe oan 'een typisch Nederlandse mentaliteit'.

Keningin Máxima stelde ea dat de typyske Nederlanner net bestiet. 'Nederland is te veelzijdig om in één cliché te vatten', sei se. Nederlânske reklamemakkers tinke dêr kenlik oars oer. Neffens har is de typyske Nederlanner in wite man fan middelbere leeftiid mei in búkje, wa syn grutste kick it is om yn it wykein in gesinsferpakking húskepapier mei fiif prosint koarting te keapjen by de lokale super.

De typyske Nederlanner dêr't reklamemakkers har ta rjochtsje, en bytiden ek demisjonêr premier Rutte - as er in brief skriuwt oan 'alle Nederlanders' - slút dus in hiel soad minsken út. Dat is bewust, want sa't jo witte rinne reklamemakkers oer it algemien net op de feiten foarút. Oare stereotipen, de Marlboromachoman, de húsfrou dy't o sa bliid is mei har nije waskmiddel, of de akteur fan kleur dy't eksoatyske gerjochten mei in aksint oanpriizget, kinne yntusken al net mear.

Mar dat hat der net ta laat dat it ferskaat dat Nederlân neffens Máxima sa kenmerket werom te sjen is yn reklames. Oerbleaun is de mediocre white man. Is dat de metafoar foar Nederlân? It komt frjemd op my oer. Ik snap net hoe't sokke reklames derta bydrage kinne dat fabrikanten har produkten ferkeapje oan oare minsken as wite, middelmjittige manlju.

'God, jou my it selsfertrouwen fan in middelmjittige wite man', fersuchte skriuwster Sarah Hagi ris. Dêrmei doelde sy fansels op it 'white privilege': de foarrjochten dy't blanke minsken dy't yn deselde sosjaal-ekonomyske omstannichheden ferkeare hawwe, mar dêr't hja har net bewust fan binne, en wêrfan't de woartels yn it Europeeske kolonialisme en ymperialisme lizze.

Yn tiden fan #metoo en #BlackLivesMatter soene jo sizze dat it ideaal fan de typyske Nederlanner, lykas belicheme troch Bart, Teun en Bas, yntusken wol op syn retoer wêze soe. In twiveleftich ideaal boppedat, dat net allinne froulju, minsken fan kleur, de folsleine LHBTIQ+-mienskip, en minsken sûnder Nederlânsk paspoart lykas ik útslút, mar ek fjouwer miljoen ynwenners fan Nederlân mei in migraasje-eftergrûn. Om noch mar te swijen fan it kwart fan de befolking dat in streek- of minderheidstaal praat. Wêr binne de Limburgers, Drinten, Grinzers en Friezen yn sokke reklames?

De typyske Nederlanner draacht net in oranje pakje en yt net alle dagen frikandel. Dat hie Máxima goed sjoen. De typyske Nederlanner bestiet yndie net. Ek al wol Geert Wilders it mei syn 'Henk en Ingrid' graach oars hawwe. Mar dat is in efterhoedegefjocht.

As reklamemakkers yn har spotsjes tenei - pak 'm beet - in Fryskprater, in frou mei holdoekje, of in drag queen op doarre te fieren, witte wy dat it white privilege fan de mediocre white man definityf nei de skiednisboekjes ferwiisd is, wêryn't hy in plakje fûn hat neist de húsfrou mei har waskmiddel, de Marlboroman en de dame yn badpak dy't befallich toant hoe grut de kofferbak fan de nijste DAF 44 wol net is."