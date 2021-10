Yngripende plannen foar feangreidepolder de Hegewarren by Aldegea

Der wienen fjouwer plannen makke troch it team fan belanghawwenden.

It earste ûntwerp hjit Polderakwarel en set yn op behâld fan de polder sa't dy no is mei in heger wetterpeil, in bytsje lânbou en in stikje moeras. It twadde plan giet oer ynnovative wetterteelt.

It tredde ûntwerp bestiet út twa lânskippen, ferdield oer in stik dat by park de Alde Feanen heart en in stik polder foar greidefûgels en lytsskalige lânbou. It fjirde ûntwerp set yn op boezemnatuer en oare natuer- en rekreative wearden mei nije farrûtes.

It earste en it fjirde ûntwerp binne no foarlein oan de bestjoerders fan de oerheden. Takom maaitiid nimme se der in beslút oer.