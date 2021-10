Measte besikers boargergearkomste posityf oer ferlinging azc Balk

It azc soe op 1 oktober slute, mar fanwege grut ferlet oan opfangplakken wol it kolleezje it twa jier langer iepen hâlde. De oanwêzigen wienen oer it generaal posityf oer it foarstel.

"By de minsken dy't no komme is safolle need oan de oarder. Ut gefoel mei dizze minsken bin ik foar. Dit plak stiet hjir en se kinne der sa yn", seit in man.

In oare boarger is it dêr mei iens: "Ik fyn dat wy yn Balk ús net permittearje kinne dat, wylst it hiele lân fol sit, wy hjir sizze kinne dat we tsjin binne. Minsken moatte op stuollen sliepe, yn sporthallen. Wylst wy hjir in goede ynfrastruktuer hawwe."

Belofte is belofte

Guon minsken moasten noch oertsjûge wurde, wêrom't it azc net neffens ôfspraak nei fiif jier ticht gien is. "Ik heb twee dingen: ik vind dat belofte, belofte is, maar ik vind ook dat mensen die op de vlucht zijn goed opgevangen moeten worden. Dus ik heb geen oplossing", seit in frou.

Nettsjinsteande inkelde krityske reaksjes is boargemaster Fred Veenstra posityf oer hoe't de jûn ferrûn is. "It grutste part wie posityf oer it beslút dat it kolleezje oan de ried foarleit. De minsken sizze: 'Balk is der de ôfrûne jierren kleurriker op wurden. Lit dat asjebleaft bestean. De need yn de wrâld is heech. It azc stiet der, dus brûk it salang it der stiet.' Dat is de boppetoan dy't ik heard haw", seit de boargemaster.

Definityf beslút

It azc soe yn earste ynstânsje op 1 oktober tichtgean. "It azc wurdt no noch brûkt en bewenne. Sa lang der gjin definityf riedsbeslút leit, mei it COA it azc gewoan brûke", sa seit Veenstra.