Skriuwster Lida Dykstra jier langer Berneboeke-ambassadeur

Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra sels dêroer: "Ik fyn it prachtich dat ik noch in jier langer de kâns krij om as Berneboeke-ambassadeur lêswille te fersprieden. It is sok moai wurk: foarlêze, prate mei de bern, skriuw- en lêstips jaan, mei de hiele groep in ferhaal ymprovisearje. As in bern nei ôfrin freget: 'Tinkt Lida dat ik dit boek ek yn de biblioteek liene kin?', of 'Juf, meie wy fan 'e middei ferhalen skriuwe?', dan wit ik daalk wêr't ik it foar doch."

Om 'e twa jier wurdt der in nije Berneboeke-ambassadeur beneamd, dy't him of har ynset om lês- en boekewille te fersprieden. De Berneboeke-ambasssadeur bringt dêrfoar berneboeken en Frysk lêzen en praten ûnder de oandacht fan it publyk en jout de promoasje fan it berneboek in werkenber gesicht.