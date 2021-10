Koade giel foar hiel Nederlân yn ferbân mei tichte mist

Troch de mist kin it sicht op guon plakken minder as 200 meter wêze seit it waarynstitút. Dat kin foar gefaarlike situaasjes op de dyk soargje. De ferwachting is dat de mist yn de rin fan de moarn ferdwynt.

Foar de nacht fan woansdei op tongersdei hie it KNMI deselde warskôging jûn.