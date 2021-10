Rôze Rûte oer LHBTI-skiednis fan Ljouwert: "Hy doarde syn nekke út te stekken"

It ekstra omtinken foar de LHBTI+-mienskip yn de oanrin nei Rôze Sneon is noch hieltyd wichtich, sa fertelt Tigchelaar. Hoewol't tiden gelokkich feroare binne, giet it somtiden noch goed mis:

"Twa jier lyn waard in stazjêre fan it COC út de Súdwesthoeke fan Fryslân noch troch syn heit en mem de doar útsetten. Soademiterje mar op, seinen se. Stie er op 'e dyk."

Wa hat in foto?

De rûte is noch net hielendal kompleet. Der is nammentlik gjin foto fan Douwe Meijer fûn. "Dat is skande, dy man wie hiel erch moedich om yn de jierren '50 syn nekke út te stekken." Tigchelaar siket dêrom nei de famylje fan Douwe's broer Johannes en hopet sa in foto fan him te finen.