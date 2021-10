Yn de Bredeplaats yn Ljouwert is tongersdeitemiddei in arrestaasjeteam ynset. De omjouwing fan de Groeneweg yn 'e stêd is ôfset, om't der in betize man op it dak stiet mei in fjoerwapen. De man is yntusken oanholden. De brânwacht waard oproppen foar assistinsje, en ek stie der in ambulânse klear.