Sintrale As is 5 jier iepen: wat hat it opsmiten?

It effekt fan de sintrale as it measte te fernimmen yn Dokkum, sei Jan Sijtsma fan Ekonomyske Saken fan gemeente Tytsjerksteradiel. Sûnt 2005 is hy al belutsen by de ûntwikkeling fan de dyk. "Dat plak lei foar de As it meast isolearre. Wy sjogge dat de rekreaasje en it toerisme tanimt. It wie in gouden slach as regio, wêrby't wy ús ynfrastruktuer no op oarde ha."