RIVM: 73 nije coronabesmettingen yn Fryslân

It giet allinnich om testen dy't ôfnaam binne troch de GGD. De testen foar in coronatagongsbewiis wurde net yn dizze sifers meinommen. Boppedat meldt it RIVM dat der woansdei in steuring west hat: by it sifer fan hjoed kinne dêrom neimeldingen sitte.

Yn trochsneed

Yn trochsneed binne yn de ôfrûne wike alle dagen 72 besmettingen meld yn Fryslân. Woansdei lei dat trochsneed op 71, in wike lyn op 76.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):