Reinbôgeflagge oer de Alvestêdehal: "Diskriminaasje oan 'e oarder fan de dei"

Der binne de lêste wiken mear as tûzen reinbôgeflaggen pleatst yn Nederlân. De aksje fan Regenboogvlaggen voor Nederland sette yn Ljouwert útein mar is yntusken ek oer de stêds- en provinsjegrinzen oanslein. "We ha it útwreide nei Nederlân, want elkenien omearmet dit inisjatyf", seit inisjatyfnimmer Sipke Jan Bousema.

1.100 flaggen

Om it earste doel te fieren, it ophingjen fan 1.100 flaggen, waard woansdei in gigantyske reinbôgeflagge oan de Alvestêdehal hongen. Doel wie om foar 16 oktober 1.100 flaggen te heljen, mar de aksje giet rapper as ferwachte.