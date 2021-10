Waadfûns stipet 5 projekten foar in sterkere mienskip yn it Waadgebiet

Ien fan de fiif projekten is in sintraal digitaal systeem, mei dêryn alle ynformaasje oer it erfgoed yn it Waadgebiet. It giet om in inisjatyf fan Museumfederatie Fryslân. It digitale systeem wurdt beskikber foar it ûnderwiis, ûndersyk en toeristen. Musea op de eilannen, histoaryske ferienings, mar ek tsjerken en gemeenten komme yn dizze databank.

It Waadfûns ynvestearret 50.000 euro yn it digitale systeem. Yn totaal moat der 222.500 euro komme.

Stortemelk op Flylân

Op camping Stortemelk op Flylân wol de stichting Rekreatiebelangen Vieland fjouwer studio's bouwe dy't ferhierd wurde oan hoarekapersoniel. Op dy wize kin der mear personiel nei it eilân komme en dêrmei kin it kafé op de camping it hiele jier iepenbliuwe. Foar de fjouwer studio's is 531.000 euro nedich, it Waadfûns stipet de bou mei 50.000 euro.

Harsta State by Hegebeintum

Mei it jild fan it Waadfûns wurdt ek Harsta State by Hegebeintum opknapt. It hûs moat werombrocht wurde yn âlde steat en wurdt aanst in Museumhûs. Hegebeintum moat sa mear toeristen lûke. Harsta State kin yn de takomst ek brûkt wurde foar sympoasia en konserten.

It projekt komt ûnder oaren mei Keunstwurk, Stichting Erfgoed en Publiek, Merk Fryslân en Stichting Terp Hegebeintum ta stân. It totale bedrach is 186.698 euro, it Waadfûns betellet 50.000.

Wol ferwukje op It Amelân

Mei de oanskaf fan in wolferwurkingsmasine op It Amelân wurdt de wol fan de eilanner skiep op it eilân sels ferwurke. De masine komt yn it Landbouw & Juttersmuseum Swartwoude yn Buren te stean. It projekt moat de lokale wurkgelegenheid stimulearje. Yn it museum wurde dêrneist workshops, opliedings en trainings oer wolferwurking jûn, en mooglik komt der in deibesteging foar âlderen. De masine kostet 240.000 euro, it Waadfûns jout 50.000 euro.

In nij mfc foar Termunten yn Grinslân

Ek giet der jild nei in nij multifunktioneel sintrum yn Termunten en Termunterzijl yn Grinslân. It moat in moetingsplak wurde dêr't ek ynformele soarch by yn komt. It sintrum, dat ek 50.000 euro fan it Waadfûns krijt, wurdt ierdbevingsbestindich en duorsum boud.