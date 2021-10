It ferhaal achter: "Bealgje, dat is it"

Yn maaie 2018 bygelyks wie in flinke hjitteweach. Temperatueren rûnen yn Fryslân op oant wol 34 graden. En dy waarsomstannichheden binne net foar elkenien like noflik.

Sa ek net foar de trije hearen Visser, dy't yn it deistich libben wurkje as strjitlizzers. Yn maaie fan dat jier kamen sy by Omrop Fryslân yn it nijs, omdat sy wurkje moasten yn de gleonhite sinne. Se stienen út de wyn tusken twa loadsen op it Hearrenfean. En Jan Visser (no 25 jier) die doe de treffende útspraak: "Bealgje, dat is it".

Wurkje yn in treintsje

Jan wurket mei syn heit (Heddy) en omke (Jan) by itselde bedriuw. Al harren wurk dogge sy mei har trijen. En dat giet hartstikke bêst: "Wy binne oan inoar wend en witte wat we oan inoar ha. Je wurkje wat yn in treintsje en dat giet hiel soepel. We ha eins noait gjin geseik. Der is fansels wolris in mieningsferskiltsje, mar as ien útleit wêrom't er fynt dat it better oars kin, hat er sa no en dan ek wol wer gelyk."