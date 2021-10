Hûzen yn Fryslân 23 persint djoerder as selde tiid ferline jier

Fia NVM-makelders binne de ôfrûne trije moannen 1.036 hûzen ferkocht, dat is 30 persint minder as yn deselde perioade in jier lyn. It is ek 5 persint minder as tusken april en juny.

Net in soad oanbod

"De oanhâldende krapte op 'e merk docht goed bliken út dizze sifers", seit Willem Donker. Hy is makelder en foarsitter fan de Fryske ôfdieling fan de NVM. It wenningoanbod hat yn 21 jier net sa leech west.

Hûzen steane yn Fryslân gemiddeld 22 dagen te keap. "Hûzen wikselje dus noch hieltyd rap fan eigener", seit Donker. "De konstant lege hypoteekrinte, relatyf geunstige finansieringsbetingsten en de krapte op de merk soargje dêrfoar. Benammen yn de heechste merksegminten."

Rekôr op rekôr

Lanlik waarden hûzen yn trochsneed foar 419.000 euro ferkocht, dat is foar it njoggende fearnsjier op rige in rekôr. En 79 persint fan de hûzen waard boppe de fraachpriis ferkocht. Yn Fryslân lei dat sifer op 73 persint.

Donker sjocht ek in trend feroarjen: it tal keapers dy't út de Rânestêd nei Fryslân ta komme is net heger as in pear persint. Ferline jier wie dat noch 11 persint.