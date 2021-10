Definsje set koepel oer radar yn Wier tsjin lûdsoerlêst

Dat seit demisjonêr definsjeminister Henk Kamp. Nachts jilde lûdsnoarmen. It moat noch besjoen wurde oft de koepel helpt om it lûdsnivo dêrûnder te hâlden.

Yn de simmer binne ek maatregels naam om it lûd te ferminderjen. Dy wurken net en dêrom draait de radar foarearst allinnich op wurkdagen fan 8.00 oant 19.00 oere.

It betsjut ek dat de radar net al it wurk dwaan kin dêr't it foar bedoeld is. Dêrom wurdt de radar ek oanpast. Under dy wurksumheden kin it apparaat ek net funksjonearje. Kamp neamt it dêrom in "ingrijpende maatregel".

De Smart-L is in moderne radar foar loftferdigening.

Twa jier

It pleatsen fan de koepel duorret nei ferwachting twa jier. Definsje sil ek oare maatregels nimme om it lûdsnivo te ferminderjen, seit Kamp. Mooglik meie de gemeente Waadhoeke en de ynwenners fan Wier dêroer meiprate.

Yn Herwijnen (Gelderlân) binne plannen foar in ferlykbere radar. Dêr komt ek in koepel oerhinne.