Earste asylsikers oankaam yn Heech: "Anders sliepen ze in de bus"

Foar it grutste part giet it om famyljes dy't nei Heech ta komme. Dêr is it plak ek geskikt foar, seit Wielinga. "Het is een heel mooie accommodatie, met kamers voor drie tot acht personen. Het COA regelt het personeel. Maar het zou ook hartstikke mooi zijn als vrijwilligers willen helpen."

De earste frijwilligers ha har op de ynfojûn al oanmeld. Sy kinne de asylsikers helpe mei bygelyks de taal. "Ze kunnen in principe vandaag al aan de bak", seit de wethâlder. "Gisteren hebben ze allemaal bericht gekregen."

Hoe't it komt mei de bern en eventuele skoallessen, is noch ôfwachtsjen. Wielinga. "We moeten nog kijken welke gezinnen het zijn: hoeveel kinderen, van welke leeftijd? In principe kunnen ze naar een reguliere school, maar dat gaat allemaal in overleg met het COA."